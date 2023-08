Il brûle sans arrêt depuis 12 jours: l’incendie le plus important de l’histoire de l’Europe ravage le nord-est de la Grèce

Cela fait désormais 12 jours consécutifs que les flammes ravagent le nord-est de la Grèce, 12 jours que les pompiers tentent d’éteindre un incendie incontrôlable, le plus important jamais enregistré depuis que les données sont compilées par l’Europe.



"Nous sommes confrontés au plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans l’Union européenne. Dans ce contexte, nous avons mobilisé 12 avions de notre flotte, ainsi que plus de 400 pompiers et 60 véhicules", a indiqué Balazs Ujvari, porte-parole de la Commission européenne.



Cette mobilisation européenne en Grèce ne cesse d’être renforcée. Mais, les conditions sur place restent largement défavorables : une chaleur étouffante avec plus de 30 à 40 degrés, une sécheresse importante, mais aussi un territoire très vaste, difficile d’accès.

S’il est très dynamique, c’est très dangereux