"Il n'y aura pas de troupes américaines en Ukraine": réunion d'urgence entre l'Europe et l'Otan sur la sécurité du continent

Ce lundi, à Paris, se tient une réunion entre pays européens et avec les partenaires de l'OTAN. Les principaux pays européens discutent de leur défense aujourd'hui et de l'aide à l'Ukraine. La Belgique ne fait pas partie de cette discussion et les Etats-Unis non plus.

"Il n'y aura pas de troupes américaines déployées en Ukraine", a déclaré chef de la défense américaine devant l'OTAN, mercredi dernier à Bruxelles. "L'Europe doit fournir la part prépondérante de l'aide létale et non létale à l'Ukraine dans le futur."

Dans la capitale française, ce lundi, une réunion d'urgence à Paris après une semaine secouée et secouante pour les Européens.

Autrement dit, les Etats-Unis laisseront Européens et Ukrainiens se débrouiller.

Deux jours plus tard à Munich, les Américains ont remis le couvert avec un discours hostile du vice-président face à des Européens sidérés, exceptés les Polonais qui ne cessent d'alerter sur le danger d'être lâchés par les Américains face aux Russes. "La capacité de production d'armement n'est pas suffisante en Europe pour le moment", a indiqué Wadyslaw Kosiniak-Kamysz. "L'Europe doit se réveiller."

Le président français a décidé de réagir. Emmanuel Macron et convoqué ses collègues d'Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pologne, Espagne, Pays-Bas et Danemark, ainsi que les chefs de l'Union européenne et de l'OTAN.

À l'heure où Donald Trump et Vladimir Poutine semblent de plus en plus proches, leurs représentants se rencontreront demain en Arabie saoudite.