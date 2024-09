Intel repousse de deux ans ses projets d'usine en Allemagne et en Pologne

La subvention du gouvernement allemand représentait environ un tiers du coût du projet, estimé à 30 milliards d'euros.

"Le temps est venu de passer d'une période d'investissement accéléré à une cadence plus normale" et "à un plan d'investissement plus flexible et efficient", a indiqué Intel, l'un des plus anciens acteurs du secteur.

L'entreprise a massivement investi, ces derniers mois, dans des machines EUV ("extreme ultraviolet") du Néerlandais ASML, qui permettent de fabriquer les puces les plus avancées.

Intel cherche ainsi à rattraper son retard sur le créneau des microprocesseurs adaptés au développement de l'intelligence artificielle (IA) générative.