Inventeur du bitcoin ou imposteur? Un Australien en procès à Londres

Impassible aux côtés de sa défense, l'informaticien et entrepreneur de 53 ans, cheveux bruns, costume rayé tiré au cordeau et forte carrure, s'est contenté d'écouter la présentation préliminaire, menée lundi matin par la partie adverse, représentant une association d'acteurs du secteur.

Pianotant parfois sur son portable ou levant occasionnellement les sourcils face aux documents décortiqués sur grand écran, l'homme d'affaires excentrique, qui se définit sur son site internet comme "mathématicien" et "pasteur" entre multiples casquettes, affichait un air détendu.

Il sera entendu à partir de mardi durant six jours. Durant près d'un mois et demi, la Haute Cour de justice britannique s'attèlera à déterminer si Craig Wright a oui ou non écrit le "livre blanc", un texte à l'origine du bitcoin publié sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto en octobre 2008.

Celui qui a gagné auprès de ses détracteurs le surnom de "Faketoshi" (pour "faux Satoshi") revendique un copyright sur ce document fondateur, ainsi que sur le code de cette cryptomonnaie.