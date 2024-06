La Corée du Nord a livré des milliers d'obus à la Russie, s'inquiète la Corée du Sud

Pyongyang est accusée de fournir des armes au Kremlin pour soutenir la guerre en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie sont toutes deux soumises à de lourdes sanctions internationales et ont resserré leurs relations depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

"Nous nous attendons à ce que (le président russe) Vladimir Poutine cherche à renforcer ses liens avec la Corée du Nord sur le plan de la sécurité et, en particulier, en matière d'équipement militaire", a relevé Shin Won-sik. D'après le ministre sud-coréen, Pyongyang a déjà livré des dizaines de missiles balistiques afin de soutenir la campagne militaire russe en Ukraine. En échange, la Corée du Nord bénéficie d'un soutien technologique pour déployer des satellites espions et des armes plus conventionnelles, comme des tanks et des avions.

Vladimir Poutine est attendu en Corée du Nord la semaine prochaine, selon le quotidien sud-coréen DongA Ilbo. La visite avait été annoncée fin mai par le Kremlin, sans préciser de dates. Il s'agira du premier voyage du président russe chez son voisin depuis juillet 2000. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait, lui, été accueilli en Russie en septembre 2023.

Ces rencontres suscitent l'inquiétude des Occidentaux, alliés de l'Ukraine, quant à des livraisons d'armes.