La famille du journaliste libéré par la Russie Evan Gershkovich exprime son "soulagement"

"Nous avons attendu 491 jours la libération d'Evan et c'est dur de décrire ce que l'on ressent aujourd'hui. Nous sommes impatients de le prendre dans nos bras et de voir de près son sourire plein de douceur et de courage", ont écrit dans un communiqué les parents et la soeur du journaliste, Ella Milman, Mikhail Gershkovich et Danielle Gershkovich, d'origine russe, qui disent "partager soulagement et joie" avec les familles des autres Américains libérés jeudi.

Dans le cadre d'un échange de prisonniers à grande échelle entre la Russie et les pays occidentaux, 26 personnes originaires de sept pays différents, à savoir les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne, la Slovénie, la Norvège, la Russie et la Biélorussie, ont été échangées jeudi à Ankara, en Turquie. Il s'agissait de 24 adultes et deux enfants.