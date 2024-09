La Papouasie-Nouvelle-Guinée accueille le pape François

Jorge Bergoglio débarque dans l'un des États les plus pauvres et les plus instables du Pacifique, où il s'adressera à des évêques, rencontrera des enfants des rues et célébrera une messe pour des dizaines de milliers de fidèles.

François est le premier pape à visiter cette ancienne colonie australienne depuis Jean-Paul II, qui y avait attiré des foules gigantesques en 1984 et 1995.

Sa visite pourrait relancer le débat sur la révision de la Constitution pour faire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée un État officiellement chrétien.