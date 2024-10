La police espagnole démantèle une secte lourdement armée

La police espagnole a démantelé une secte lourdement armée. Trois personnes ont été interpellées tandis qu'une enquête a été ouverte à l'encontre de huit autres individus pour crime organisé, tromperie, menaces avec violence ainsi que coups et blessures, a indiqué la Guardia Civil.

La secte avait établi son siège dans la province de Cáceres (ouest). Les forces de l'ordre y ont retrouvé de nombreuses armes (notamment de guerre), ainsi que des munitions d'une valeur dépassant les 73.000 euros.

La police a identifié plus de 100 victimes, qui ont été escroquées pour un total d'au moins un million d'euros. Les victimes avaient été poussées à vendre leurs biens et à faire don à l'organisation du montant ainsi récolté. "Une grande partie de cette somme a été investie dans l'achat d'armes", a souligné la Guardia Civil. La police militaire espagnole craint que le nombre de victimes soit en réalité beaucoup plus élevé, certaines n'ayant pas osé se manifester par crainte de représailles.