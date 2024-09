La production de la Fiat 500 électrique suspendue pendant un mois

"Cette mesure est rendue nécessaire par le manque actuel de commandes" lié aux "graves difficultés" rencontrées sur le marché des véhicules électriques en Europe "par tous les producteurs, en particulier européens", indique Stellantis dans un communiqué.

"Stellantis s'engage fermement à assurer la continuité de toutes ses usines et activités et travaille d'arrache-pied pour gérer au mieux et traverser cette phase de transition difficile", relève le constructeur franco-italo-américain.