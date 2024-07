La Russie débute un exercice naval de plusieurs jours, plus de 300 navires impliqués

La marine russe a débuté mardi un exercice naval de grande ampleur. Près de 300 navires et plus de 20.000 personnes des flottes russes du Nord, du Pacifique et de la Baltique, ainsi que la flottille de la Caspienne prennent part à ces manœuvres qui se déroulent "dans leurs zones opérationnelles" respectives, a annoncé le ministère russe de la Défense sur sa chaîne Telegram. Jusqu'à 50 appareils de l'aviation sont également impliqués dans cet exercice qui doit durer "plusieurs jours".