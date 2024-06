La Russie lance une nouvelle "attaque massive" contre les infrastructures électriques de l'Ukraine

L'Ukraine a accusé samedi la Russie d'avoir lancé dans la nuit une nouvelle attaque "massive" contre ses infrastructures énergétiques et d'avoir mené des frappes ayant fait au moins sept morts dans le sud et l'est du pays.

"Des installations d'Ukrenergo (opérateur ukrainien) dans les régions de Zaporijjia (sud) et de Lviv (ouest) ont été endommagées", a indiqué le ministère ukrainien de l'Energie.