La Russie revendique la prise d'un nouveau village dans l'est

La Russie a revendiqué samedi la prise du village de Zoryané, dans l'est de l'Ukraine, ses troupes se rapprochant ainsi davantage de la cité industrielle de Kourakhové, à l'ouest de la grande ville de Donetsk. Cette localité est déjà sous contrôle de Moscou.

L'armée russe entend mettre la pression sur les forces ukrainiennes en direction de Kourakhové, tout en poursuivant ses assauts vers Pokrovsk, un noeud routier et ferroviaire clé pour les troupes de Kiev situé un peu plus au nord, toujours dans la région de Donetsk.

En parallèle, les troupes russes ont accentué ces derniers jours les attaques dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Zaporijjia.

Signe des difficultés ukrainiennes actuelles, la Russie s'est emparée début octobre de la ville de Vougledar, située à la jonction des fronts Est et Sud et pour laquelle une féroce bataille durait depuis plus de deux ans.

Par ailleurs, une attaque russe avec des drones explosifs et des bombes aériennes guidées a fait dans la nuit de vendredi à samedi sept blessés dans la région de Soumy (nord), selon l'administration régionale, qui précise que "des infrastructures énergétiques ont été endommagées".