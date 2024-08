L'anticlinal de Durbuy rejoint le Top 100 mondial des sites géologiques

L'anticlinal est considéré comme l'un des fleurons du Géopark Famenne-Ardenne, ensemble territorial de huit communes s'étirant de Beauraing à Durbuy, reconnu par l'Unesco pour son profil géologique particulier. "Ce qui caractérise notre Géopark, c'est la bande calcaire de la Calestienne, sur laquelle on retrouve des sites géologiques emblématiques tels que les grottes de Han, Hotton et Rochefort, mais aussi des phénomènes tels que le gouffre de Belvaux et des villages de caractère", souligne Alain Petit, directeur du Géopark.

"Intégrer l'anticlinal dans le Top 100 des plus beaux géosites du monde permet évidemment de renforcer l'attractivité touristique du Géopark. Lequel constitue un outil non négligeable en matière de tourisme durable de Rochefort et Han-sur-Lesse à Durbuy en passant par Marche-en-Famenne", souligne la ministre wallonne du Tourisme et du Patrimoine Valérie Lescrenier.