L'asphyxie à l'origine du décès de quatre passagers, selon les médias

Les quatre passagers décédés lors du naufrage du super yacht Bayesian, survenu le 19 août au large de la Sicile, ne se seraient pas noyés, mais seraient morts asphyxiés. C'est ce que révèlent les autopsies pratiquées sur leurs corps, rapportent jeudi des médias britanniques et italiens.

Selon l'agence italienne Ansa, citée par la BBC, les victimes sont deux couples: Jonathan et Judy Bloomer, ainsi que Chris et Neda Morvillo. Les examens post-mortem n'ont révélé aucune blessure, suggérant que les victimes, piégées dans une cabine, ont été victimes d'une asphyxie progressive due à un manque d'oxygène et à une accumulation de dioxyde de carbone.

Le quotidien italien La Repubblica indique que les plongeurs ont retrouvé les corps du côté le plus élevé de l'épave, laissant penser qu'ils avaient cherché à atteindre une poche d'air avant de perdre connaissance.