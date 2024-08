L'attaque ukrainienne en Russie doit créer une zone tampon, dit Zelensky

C'était la première fois que le président s'exprimait sur les objectifs de l'opération.

"Notre tâche principale dans les opérations défensives est de détruire autant que possible le potentiel de guerre de la Russie et de mener la plus grande contre-offensive possible. Une zone tampon sur le territoire de l'attaquant en fait partie", a déclaré Zelensky dans une vidéo sur X sur les dommages causés à l'armée russe.

L'Ukraine a lancé le 6 août une offensive sur le sol russe dans la région de Koursk. Les autorités ukrainiennes ont affirmé la semaine dernière contrôler 1.000 kilomètres carrés de territoire dans le pays voisin et plus de quatre-vingts localités.