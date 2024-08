Le brasseur danois Carlsberg voit ses ventes et ses bénéfices augmenter

Les ventes ont légèrement progressé, atteignant 38,77 milliards de couronnes (5,19 milliards d'euros), contre 37,79 milliards de couronnes au premier semestre 2023.

Le groupe a vendu 1,4% de boissons alcoolisées en plus au cours du premier semestre 2024.

Fort de ces résultats, Carlsberg a revu à la hausse ses prévisions de croissance organique de ses ventes pour l'ensemble de l'exercice. Initialement attendue entre 1% et 5%, elle se situerait désormais dans une fourchette de 4% à 6%. Cette révision s'explique par les solides performances du groupe et sa maîtrise des coûts, qui ont permis de compenser les effets négatifs des conditions météorologiques défavorables au deuxième trimestre et du ralentissement des ventes sur les marchés asiatiques.