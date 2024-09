Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmyrto Kouleba remet sa démission

"Je (vous) demande d'accepter ma démission", a écrit dans cette lettre ce ministre populaire, qui occupait ce poste depuis 2020 et dont la démission intervient en plein remaniement ministériel au sein du gouvernement ukrainien.

Au moins six responsables politiques ukrainiens, dont les ministres des Industries stratégiques, de la Justice et de l'Environnement, avaient présenté leur démission mardi et un conseiller présidentiel a été limogé.