Le développement des petits réacteurs nucléaires à Mol prend du retard

Le consortium international que le centre de recherche nucléaire de Mol devait mettre sur pied autour des petits réacteurs modulaires (SMR) - qui pourraient être le futur de l'industrie nucléaire - se fait attendre. En outre, Westinghouse ne veut plus en être partenaire, rapporte L'Echo samedi.

L'accord liant qui devait être signé en mai avec des partenaires à l'international par le SCK CEN, le centre belge de recherche nucléaire de Mol, ne l'a pas été, a appris le quotidien économique.

Et le géant américain Westinghouse, pressenti pour faire partie du consortium, s'est retiré, et ne veut plus être que fournisseur de technologie.