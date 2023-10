Le mont Blanc a perdu plus de deux mètres en deux ans: comment l'expliquer?

Le mont Blanc, sommet de l'Europe occidentale, a été mesuré en septembre 2023 à 4.805,59 mètres, soit 2,22 mètres de moins qu'en 2021, a annoncé jeudi une équipe de géomètres-experts, laissant la charge aux scientifiques d'"expliquer ce phénomène".



Bardées d'outils de pointe et équipées pour la première fois d'un drone, une vingtaine de personnes réparties en huit cordées ont gravi le géant blanc à la mi-septembre afin d'effectuer plusieurs jours durant des relevés point par point, comme elles le font tous les deux ans depuis 2001.



Il s'agit de la 12e édition de cette opération qui vise notamment à modéliser la calotte glaciaire et à collecter des données scientifiques sur l'impact des évolutions climatiques sur les montagnes alpines, précisent les participants à cette initiative, lancée en 2001 par la chambre départementale des géomètres-experts de la Haute-Savoie et qui regroupe aujourd'hui plusieurs partenaires.



"Je vous annonce que cette année la mesure du mont Blanc était de 4805,59 mètres. On a une variation de 2,22 m" par rapport à la précédente mesure de 2021, a indiqué Jean des Garets, président de la chambre lors d'un point presse à Chamonix.

A-t-on déjà eu une variation aussi forte ? La réponse est oui