Le Parlement européen approuve la nomination de la nouvelle commissaire bulgare

Le Parlement européen a approuvé mardi la nomination d'Iliana Ivanova (Bulgarie) en tant que commissaire européenne chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse.

L'intéressée remplace Mariya Gabriel, devenue ministre des affaires étrangères de son pays avant d'en prendre le poste de Première ministre d'ici quelques mois, en remplacement de Nikolai Denkov.

Après les élections d'avril en Bulgarie et la formation d'un nouveau gouvernement, Sofia avait proposé les noms de deux candidats pour remplacer Mme Gagriel: Iliana Ivanova, qui travaillait à la Cour des comptes européenne, et l'ancien ministre Daniel Lorer. Après un entretien avec chacun d'eux, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen avait décidé de proposer Mme Ivanova au Conseil et au Parlement européen.