Le Parlement européen donne son feu vert aux marchés publics communs d'armes

Le Parlement européen a approuvé mardi la création d'un fonds de 300 millions d'euros jusqu'à fin 2025 pour renforcer les capacités de défense des États membres via des marchés publics communs d'armement et de matériel militaire.

Cet instrument inédit du budget de l'UE avait fait l'objet d'un accord avec le Conseil (États membres) à la fin juin. Le Parlement lui a désormais donné son accord par 530 voix contre 66 et 32 abstentions.

Le fonds EDIRPA aidera les États membres à répondre à leurs besoins de défense les plus urgents et les plus critiques, qui ont été exacerbés par les dons et autres transferts d'armes et de matériels vers l'Ukraine. Les achats conjoints devront impliquer au moins trois États membres. Le budget de l'UE financera les marchés publics jusqu'à 15 %, ou 20 % si des PME ou des entreprises de taille intermédiaire sont impliquées. Le soutien à l'Ukraine et la Moldavie sera aussi renforcé par cet instrument.