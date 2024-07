Le premier texte du nouveau Parlement européen condamne la visite d'Orban à Poutine

Par 495 voix contre 137, et 47 abstentions, les élus condamnent cette visite, menée début juillet en "violation flagrante des traités et de la politique étrangère commune de l'Union". Le dirigeant national-conservateur, dont le pays assure la présidence semestrielle du Conseil de l'UE, "ne peut prétendre représenter l'Union". "Cette violation devrait avoir des répercussions sur la Hongrie", exhortent les eurodéputés, dans ce texte cosigné PPE, S&D, ECR, Renew et Verts/ALE.

Ils rappellent qu'au lendemain de l'auto-proclamée "mission de paix" du Premier ministre hongrois, la Russie a attaqué l'hôpital pour enfants Okhmatdyt à Kiev, "ce qui témoigne de l'absence de pertinence de ses prétendus efforts" de paix.