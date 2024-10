Le secrétaire général du parti social démocrate allemand démissionne

A un peu plus d'un an des élections législatives fédérales, le secrétaire général du parti social démocrate allemand (SPD), Kevin Kühnert, a démissionné de son poste. Dans une lettre aux membres de son parti, M. Kühnert, 35 ans, explique avoir pris cette décision pour des raisons de santé. "L'énergie dont j'ai besoin pour faire mon job et mener une campagne électorale, je dois maintenant l'investir afin de retrouver rapidement la santé. J'en tire donc les conclusions qui s'imposent", écrit-il.