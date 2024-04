Le système informatique de Volkswagen piraté, probablement par la Chine

Le système informatique mondial de Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, a été piraté il y a plusieurs années, rapportent vendredi des documents internes. Ceux-ci ont été publiés par les médias allemands Der Spiegel et ZDF, en collaboration avec Knack et d'autres partenaires dans le cadre de #Hidden Front, un projet d'enquête sur les activités des services de renseignement chinois en Europe. Les hackers ont réussi à voler quelque 19.000 fichiers du groupe Volkswagen, parmi lesquels des informations sur les nouveaux développements technologiques.

Les médias allemands se sont également entretenus avec douze sources bien informées, qui pointent du doigt des pirates informatiques chinois. Le piratage remonte à 2015 mais n'a jamais été rendu public auparavant. L'opération mondiale de nettoyage serait l'une des plus importantes de l'histoire et aurait coûté plus de 100 millions d'euros.