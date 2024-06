Les bombes russes transforment la paisible Toretsk en "ville morte"

C'était jusqu'à début juin, lorsque les roquettes russes ont commencé à pleuvoir sur la bourgade, chamboulant sa vie et celle des autres habitants.

Bien qu'habitant dans l'est de l'Ukraine, ravagé par les combats, Galina Porochina a longtemps été épargnée par la guerre. Sa ville minière de Toretsk est nichée dans un secteur du front, il y a peu encore, relativement tranquille.

Aujourd'hui, Galina est contrainte de remplir des bouteilles à la fontaine publique, avant de revenir dans son foyer privé d'eau et d'électricité.

Elle apprend à vivre cachée dans le sous-sol de sa maison pour éviter les bombes.

"Quand tout fonctionne, on dirait que tout est normal. L'eau a disparu, c'est inconfortable, mais on s'est habitué" explique cette assistante de maternelle à la retraite de 63 ans.

Toretsk se situe à 40 kilomètres au nord de la grande ville de Donetsk, occupée par les Russes, et à moins de 5 kilomètres de la ligne de front, où les troupes de Moscou poussent face à un adversaire épuisé après plus de deux ans et demi de guerre.