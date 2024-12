Les Espagnols ont une façon très spécifique de fêter la nouvelle année: "Il ne faut pas les rater pour avoir une année de prospérité"

Le geste est le même chaque année : les Espagnols ont l'habitude de manger un grain de raisin à chaque coup des douze coups de minuit au 31 décembre. Douze grains de raisin au total. Le plus grand rassemblement se tient à Madrid, dans le centre-ville, sur la célèbre Puerta del Sol. "Je peux vous dire qu'au cours des derniers jours, on trouve de nombreux objets comme ceci, des coupes de champagne remplies de douze grains de raisin. Ils sont petits, sans pépins, pour faciliter cette tradition. On trouve aussi des grains de raisin dans des encarts en forme d'horloge", explique notre correspondant sur place Romain Chauvet.

La tradition, très suivie en Espagne, remonte aux années 1909 : "Il y aurait eu des récoltes de raisins très importantes, très bonnes. Et donc, depuis, les Espagnols ont pris cette habitude. Alors, sur le papier, ça paraît simple, mais je peux vous dire que c'est quand même complexe, parce qu'il faut suivre les douze coups et il ne faut pas les rater pour avoir une année de prospérité", raconte le journaliste.