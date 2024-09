Les femmes plus souvent diplômées de l'enseignement secondaire supérieur

En Europe, l'Espagne, le Danemark et l'Allemagne affichent les scores les plus bas, inférieurs à 80%, toujours selon Statbel. La Croatie, la Grèce et l'Irlande enregistrent des pourcentages de 95% ou plus de citoyens âgés de 20 à 24 ans ayant au moins terminé avec succès l'enseignement secondaire supérieur.

A noter encore que la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie sont les seuls pays de l'UE où plus d'hommes que de femmes âgés de 20 à 24 ans ont au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.