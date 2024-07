Les ministres des Finances de l'UE constateront mardi le déficit excessif de la Belgique

Les ministres des Finances des États membres de l'UE auront l'occasion mardi prochain d'établir l'existence d'un déficit public excessif en Belgique comme dans six autres pays. Conformément à un premier rapport le mois dernier, la Commission leur a envoyé lundi son avis formel en ce sens, a-t-elle confirmé mardi.

Le déficit des administrations publiques belges atteignait 4,4% du produit intérieur brut (PIB) l'an dernier. Comme il ne résultait pas d'un événement imprévu - comme la survenance d'une pandémie - ou d'une contraction économique soudaine, ce déficit ne peut être considéré comme exceptionnel. Il n'est pas non plus temporaire, puisque la Commission s'attend à ce qu'il atteigne une nouvelle fois 4,4% à la fin de cette année.

Les conditions sont donc réunies pour que la Belgique soit soumise à une procédure de déficit excessif (PDE). La confirmation, attendue mardi au niveau des ministres des Finances, ouvre la porte à une trajectoire d'assainissement budgétaire. Elle nécessitera une réduction d'au moins 0,5 point de pourcentage du déficit par an. La Commission a déjà fourni une trajectoire de référence pour l'évolution des dépenses nettes. Elle devra être intégrée pour le 20 septembre dans un plan budgétaire à moyen terme prévoyant des réformes et des investissements. On parle d'un effort d'assainissement de quelque 25 milliards d'euros, sur une période de quatre à sept ans.