Les mouvements de jeunesse, partenaires du gouverneur dans la prévention des feux de forêt

Le gouverneur de la province du Luxembourg et les mouvements de jeunesse ont conclu mercredi une convention visant à renforcer la prévention et la surveillance des feux de forêt. Une campagne de sensibilisation sera également organisée par la province et les mouvements de jeunesse.

Les services du gouverneur demandent à tous les animateurs de camps et à leurs animés d'être attentifs à d'éventuels départs de feux et d'avoir le réflexe de contacter le 112. Un rôle de sentinelle qualifié de primordial par le gouverneur. "Seule une attaque rapide du feu par les pompiers permet de préserver au mieux la forêt", soulignent les services du gouverneur.

Ce rôle de sentinelle confié aux mouvements de jeunesse s'accompagnera d'une campagne de sensibilisation menée tout au long de l'été à l'intention des jeunes sous la houlette des services du gouverneur et des mouvements de jeunesse, tels que les Scouts, le Patro, les Scouts et Guides pluralistes, les Guides et les Faucons rouge. "Cette initiative mettra l'accent sur la prévention des feux de camp, la sensibilisation à la vigilance en matière de feux de forêt et des phénomènes suspects, tout en mettant en avant le fonctionnement du 112", poursuivent les services du gouverneur.

"Ce projet s'inscrit dans une volonté plus large d'étendre notre réseau de partenaires susceptibles d'apporter leur soutien à une gestion de crise et de manière générale, de renforcer la culture du risque dans notre province."

La province du Luxembourg accueille chaque été plus de 1.000 camps de jeunesse et 60.000 jeunes.