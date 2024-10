L'exercice nucléaire annuel de l'Otan "ne fait qu'aggraver les tensions", selon le Kremlin

L'Otan a lancé lundi sa série d'exercices militaires annuels permettant de mettre à l'épreuve le dispositif de dissuasion nucléaire de l'Alliance. Durant deux semaines, environ 2.000 militaires et plus de 60 avions de 13 pays différents seront déployés dans le cadre de ces manoeuvres baptisées "Steadfast Noon". Ces vols d'entraînement auront lieu principalement au-dessus de la Belgique et des Pays-Bas, pays hôtes de l'exercice, mais aussi dans l'espace aérien au-dessus du Danemark, du Royaume-Uni et de la mer du Nord.

Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'Otan, a souligné que les exercices étaient axés sur la dissuasion nucléaire, "pierre angulaire de la sécurité des Alliés". "Steadfast Noon est un exercice important qui permet (...) d'envoyer un message clair à tout adversaire: l'Otan protégera et défendra chacun de ses membres", a-t-il fait valoir.