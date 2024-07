L'industrie européenne appelle à des mesures rapides pour une baisse des prix de l'énergie

Les prix de l'énergie doivent baisser de toute urgence pour que l'industrie européenne reste concurrentielle. L'appel est lancé jeudi par BusinessEurope, l'association patronale européenne représentant l'industrie et les entreprises de l'UE. L'organisation demande à la Commission européenne de redoubler d'efforts pour développer les énergies renouvelables et améliorer les infrastructures énergétiques afin de maintenir les prix à la baisse.

Le prix de l'énergie en Europe est bien plus élevé que dans le reste du monde, estime BusinessEurope. Selon une étude commandée par le lobby européen, l'énergie sera d'ici 2050 au moins deux fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis, en Chine ou en Inde. Cela mènera à un désavantage concurrentiel important, pointe l'association.

BusinessEurope appelle dès lors à travailler à une infrastructure énergétique plus efficace et à un déploiement plus rapide des énergies renouvelables. "Notre étude montre que les prix de l'électricité peuvent baisser de près de 40% si les énergies renouvelables sont développées dans les endroits les plus efficaces et si les obstacles à leur développement sont levés", a commenté le directeur général Markus J. Beyrer.