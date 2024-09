L'Iran annonce la libération d'un ressortissant autrichien

La contestation a fait plusieurs centaines de morts et provoqué l'arrestation de milliers de personnes. Les autorités ont décrit les manifestations comme des "émeutes" orchestrées par les pays occidentaux.

En octobre 2022, l'Autriche avait annoncé l'arrestation d'un de ses ressortissants en Iran, sans donner plus de détails sur son identité, tout en précisant que sa détention n'était pas liée aux manifestations.

Mardi, la justice a ajouté que le citoyen autrichien avait été "remis à l'ambassadeur d'Autriche pour procéder à son départ et à son transfert".

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères autrichien s'est dit "soulagé qu'il ait enfin pu être libéré lundi".

L'équipe de l'ambassade autrichienne est à ses côtés et "veille désormais à ce qu'il puisse quitter l'Iran le plus rapidement possible", ajoutent les autorités, disant "le soutenir activement dans ses démarches administratives".