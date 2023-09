L'Otan prépare un exercice militaire majeur, "Steadfast Defender" en 2024

L'Otan organisera l'an prochain son plus important exercice militaire axé sur la défense collective depuis 1989, sous le nom de code de "Steadfast Defender", et qui rassemblera plus de 40.000 militaires, a annoncé le plus haut responsable militaire de l'Otan, l'amiral néerlandais Rob Bauer, confirmant des informations publiées par la presse.

"Plus de 40.000 militaires provenant de toute l'Alliance s'entraîneront en Allemagne, en Pologne et dans les pays baltes", a ajouté l'amiral Bauer, expliquant que l'Otan préparait depuis des années "une nouvelle ère dans la défense collective".

"Nous n'avons jamais été aussi forts et aussi préparés à faire face à des crises et à des menaces", a-t-il poursuivi.

Selon plusieurs médias, cet exercice doit représenter une démonstration de force de l'Alliance atlantique sur la base de l'article 5 u traité de Washington, fondateur de l'Alliance, qui stipule en effet qu'une attaque contre un allié serait considérée comme une attaque contre tous.

Le journal The Financial Times (FT), a rapporté cette semaine, citant des responsables de l'Otan, que "Steadfast Defender" rassemblera au moins 41.000 hommes et femmes, plus de cinquante navires, avec de 500 à 700 sorties aériennes. La Suède, qui a été invitée à adhérer à l'Otan mais qui attend toujours la levée des objections de la Turquie et de la Hongrie, sera également de la partie.