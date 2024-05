L'UE sanctionne Voice of Europe et l'agence RIA Novosti

Les Etats membres du Conseil de l'UE ont validé vendredi leur décision de suspendre les activités de radiodiffusion, sur le territoire européen, du site web d'informations prorusse Voice of Europe, de l'agence de presse RIA Novosti, et des journaux Izvestia et Rossiyskaya Gazeta. Ces quatre médias ne pourront plus diffuser ou publier leurs informations dans l'UE, même s'ils pourront encore y travailler, par exemple en y faisant des recherches ou des entretiens.