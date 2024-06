À Moscou, "la vie continue" malgré le conflit en Ukraine

Cette analyste informatique de 32 ans n'entend pas renoncer à son style de vie et à ses nombreuses sorties, en dépit du conflit en Ukraine qui dure depuis plus de deux ans, à environ 600 kilomètres de là.

"Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes continuaient à se maquiller et à acheter du rouge à lèvres, cela montre bien que nous devons continuer de vivre", souligne Alexandra, qui préfère taire son nom de famille. "On sort et on s'amuse", ajoute-t-elle en souriant.

Par patriotisme, prudence ou indifférence, une dizaine de Moscovites interrogés par l'AFP revendiquent leur droit à une vie "normale", malgré le conflit et l'escalade de tensions entre Moscou et l'Occident. Sujet dont ils évitent de parler directement, dans un contexte de répression croissante par les autorités.

Alexandra l'assure: l'ambiance dans la capitale russe "est la même qu'avant" le conflit. "Les gens se promènent, font connaissance, s'amusent, vivent, travaillent, font leur vie. En cela, rien n'a changé".