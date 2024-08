"Notre monde a été brisé": les parents de Bebe, tuée lors de l'attaque au couteau à Southport, dénoncent "un acte de violence inimaginable"

Bebe King, 6 ans, est décédée dans l'attaque au couteau perpétrée par un adolescent de 17 ans, le 29 juillet dernier. "Elle nous a été enlevée dans un acte de violence inimaginable qui a brisé nos cœurs de manière irrémédiable. Notre bien-aimée Bebe, âgée de seulement six ans, était pleine de joie, de lumière et d'amour, et elle restera toujours dans nos cœurs comme la fille douce, gentille et pleine d'entrain que nous adorons", s'expriment-ils.

Ben et Lauren King remercient tout le monde pour "l'afflux d'amour et de soutien" qu'ils ont reçu. "Ça a été une source de réconfort incroyable pendant cette période incroyablement difficile."

Les parents de la petite Bebe ont aussi rendu hommage à leur fille aînée, Genie, qui a assisté à la scène et a réussi à s'échapper. "Genie a été témoin de l'attaque et a réussi à s'échapper. Elle a fait preuve d'une force et d'un courage incroyables, et nous sommes très fiers d'elle."

Ils terminent leur communiqué avec une pensée pour les autres personnes impliquées dans cette attaque meurtrière. "Nous espérons qu'ils trouveront la force et la guérison dans les jours à venir. Aux enfants qui ont été témoins de ce terrible événement, nous envoyons notre amour et espérons qu'ils pourront eux aussi commencer à guérir, entourés des soins et du soutien de ceux qui les aiment."