"Nous pensons que le peuple peut sauver le peuple": énorme élan de solidarité en Espagne après les inondations

En Espagne, des inondations dramatiques ont fait plus de 200 morts. Les images sont terribles, la région de Valence est dévastée. Tout le pays est marqué et un incroyable élan de solidarité se met en place. Habitants et bénévoles affluent pour appuyer les opérations d'aide aux sinistrés.

C'est une foule enthousiaste et motivée qui déferle sur Valence. Les bénévoles viennent de toute l'Espagne, équipés de leur balai et de provisions, pour prêter main forte à ceux qui ont tout perdu.

"Je vais à Paiporta pour aider les gens avec des pelles et tout ce qu'on peut et avec tout mon cœur", ajoute une autre.

Cette aide est particulièrement attendue dans les villes et villages figés dans la boue, mais après trois jours d'angoisse, la colère se mêle au désespoir: "Il y a tellement de morts, que voulez-vous que je dise. Quelle que soit l'aide qu'on reçoit ça n'est pas assez. Il nous faut beaucoup d'aide, et même avec de l'aide, ça ne sera pas réglé en un mois ou deux."

Dans le chaos général, des pilleurs s'en prennent aux commerces sinistrés. Et dans les magasins, certaines denrées alimentaires commencent à manquer. Jusqu'à Valence, les habitants peinent à se procurer de l'eau. "C'est très difficile de trouver de l'eau. On a reçu de fausses informations disant que l'eau serait coupée à Valence. Les gens sont devenus fous et ont vidé les stocks de nourriture et d'eau."

Ce vendredi soir, de nombreux villages espagnols restent coupés du monde. Ils sont inaccessibles en raison des routes et ponts effondrés. Les besoins sont immenses.