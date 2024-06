Opération policière contre des sympathisants présumés d'un groupe terroriste en Allemagne

Un raid a été mené en Allemagne contre des sympathisants présumés du groupe terroriste Reichsbürger. La police a perquisitionné sept bâtiments et trois terrains dans les États du Bade-Wurtemberg, de Saxe et du Schleswig-Holstein mardi matin, rapporte un porte-parole du parquet fédéral.

Les actions visaient deux suspects du Bade-Wurtemberg. Ils sont soupçonnés de soutenir une organisation terroriste, a déclaré le porte-parole.

Selon l'agence de presse allemande dpa, les domiciles des deux individus, un homme de 73 ans et une femme de 63 ans, à Althengstett et Bad Teinach ont été perquisitionnés. Les deux personnes auraient mis des locaux à la disposition des Reichsbürger fin 2021 et début 2022 pour organiser un événement de recrutement.