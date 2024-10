Orban au Parlement européen, feux d'artifice en vue

Une conférence de presse mardi, un discours en séance plénière le lendemain: le tempétueux dirigeant hongrois devrait saisir cette double occasion pour marteler ses désaccords avec la Commission et lancer quelques formules-chocs.

Affichant une forme de proximité avec Vladimir Poutine, Viktor Orban s'est lancé début juillet, dès le deuxième jour de la présidence hongroise, dans une "mission de paix" à Kiev, Moscou et Pékin, suscitant l'ire des dirigeants européens.

Il a donné le ton dimanche en annonçant vouloir "reprendre Bruxelles aux bureaucrates pour la rendre au peuple européen". Et en prenant soin de souligner le poids croissant de ses alliés en Europe, après les succès électoraux de l'extrême droite en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche et en République Tchèque.

"On a des ministres et des commissaires puérils qui parfois viennent et qui parfois ne viennent pas", a taclé Viktor Orban. "Ils croient se payer notre tête, mais ils ne font que se ridiculiser, l'UE ne devrait pas devenir un jardin d'enfants".

Pour Zoltan Kiszelly, directeur du groupe de réflexion pro-gouvernement Szazadveg, le Premier ministre hongrois devrait consacrer une partie de sa visite à promouvoir la compétitivité de l'UE, avec l'objectif de conclure un accord sur le sujet lors d'un sommet en novembre à Budapest.

Il s'attend également à ce que Viktor Orban saisisse l'occasion de mettre en avant ses "positions alternatives" sur une série de questions, comme la défense d'un accord de paix rapide avec la Russie sur la guerre en Ukraine, ou la remise en cause des nouvelles taxes douanières que la Commission veut imposer à la Chine.