Parlement européen: Roberta Metsola fait expulser une députée d'extrême droite

Le nouveau Parlement européen est marqué par une présence accrue d'élus d'extrême droite qui, selon des témoignages concordants d'élus démocrates ces derniers jours, jouent la carte de l'intimidation lors de prises de parole en faveur des droits humains, et en particulier des droits des femmes.

Répliquant à l'allocution de la candidate Von der Leyen, la cheffe de groupe Renew (libéraux et centristes) Valérie Hayer a notamment réclamé l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la charte européenne des droits fondamentaux. Cette demande a déclenché des huées sur les bancs de l'extrême droite, et de cris répétés de la députée roumaine Diana Iovanovici Sosoaca (non inscrite).