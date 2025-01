Percée de l'AfD avant les élections allemandes: on vous explique le projet radical de ce parti d'extrême droite

Portée par des sondages records, l'extrême droite allemande a déroulé samedi les propositions radicales de son "plan d'avenir" pour le pays contre lequel des milliers de manifestants ont battu le pavé, à six semaines des élections législatives.

Au moins 8.000 personnes, selon la police, ont convergé dès le début de matinée vers le centre de la ville saxonne, située entre Leipzig et Dresde, parvenant à en perturber les accès et à retarder le début du congrès. Dénonçant une foule "gauchiste et violente", des "nazis peints en rouge", Alice Weidel a décliné devant les 600 délégués du parti son "plan d'avenir pour l'Allemagne, auquel nous nous attellerons au cours des 100 premiers jours de notre participation au gouvernement".

"La colère des (partis) établis augmente de jour en jour. Et pourquoi ? Parce que nous avons du succès", a lancé Alice Weidel, la cheffe de file de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), à l'ouverture d'un congrès à Riesa, dans l'est du pays, un bastion du parti d'extrême droite. L'AfD pointe en deuxième position des sondages pour les élections du 23 février, gagnant encore du terrain selon une étude parue samedi qui crédite la formation de 22% des suffrages, derrière les conservateurs du camp CDU/CSU autour de 30% mais devant les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz autour de 16%.

Mais quel est ce "plan"?

La politique migratoire de l'AfD prévoit de "fermer complètement les frontières et refouler tous les clandestins et les sans-papiers", "quitter le système d'asile de l'UE" et "procéder à des expulsions à grande échelle" .

"Je dois vous dire très honnêtement que si cela doit s'appeler remigration, alors cela s'appellera remigration", a martelé Alice Weidel, assumant ce concept d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Le projet politique englobe donc un durcissement de la politique migratoire, l'éliminationd des "facteurs d'attraction" de l'immigration illégale et l'expulsion des criminels et des personnes n'ayant plus droit à l'asile.

"Nous sonnerons la fin du tournant énergétique et l'abandon de la politique climatique de l'UE", a encore lancé la députée de 45 ans listant là aussi une série de mesures: maintien des centrales à charbon, "démolition" des éoliennes, reprise des achats de gaz russe et relance du gazoduc Nordstream relié à la Russie et partiellement endommagé par une explosion après le début de l'invasion de l'Ukraine.