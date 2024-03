Plus de 1.700 migrants débarquent à Lampedusa

Plus de 1.700 migrants ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa ce week-end. Selon les autorités italiennes, une vingtaine de bateaux ont été repérés alors qu'ils effectuaient la dangereuse traversée vers l'Europe depuis la Libye et la Tunisie.

L'une des embarcations a fait naufrage juste avant d'atteindre la côte, dans la nuit de samedi à dimanche. Quarante-cinq migrants se trouvaient à bord. Presque tous les passagers ont pu atteindre le rivage, mais une enfant de 15 mois a néanmoins disparu. L'espoir de la retrouver vivante est mince.

Lampedusa est devenue l'une des plaques tournantes de l'immigration clandestine en raison de sa proximité avec l'Afrique du Nord. Les nouveaux arrivants sont d'abord conduits vers un centre d'accueil avant d'être acheminés vers le continent italien. À l'avenir, cependant, ils seront de plus en plus souvent transférés vers l'Albanie, où l'Italie prévoit d'ouvrir prochainement deux centres d'accueil et un centre de rapatriement