Portugal: soupçonné de corruption, le chef du gouvernement de Madère quitte ses fonctions

Après avoir exclu de démissionner dans un premier temps, le responsable politique, qui clame son innocence, a précisé avoir pris cette décision afin de permettre "la stabilité" du gouvernement de la région.

D'après les médias portugais, le PAN et le PSD ont fait pression pour que M. Albuquerque démissionne après sa mise en examen dans une affaire où le gouvernement de Madère est notamment soupçonné d'avoir favorisé un groupe de BTP.

La police judiciaire a procédé mercredi à trois arrestations et mené environ 130 perquisitions à Madère, dans la région de Lisbonne et dans le nord du Portugal, avait-elle précisé dans un communiqué, évoquant trois enquêtes pour des faits de corruption, abus de pouvoir et trafic d'influence liés à des appels d'offres publics.