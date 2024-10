Poutine annonce qu'il n'ira pas au sommet du G20 au Brésil en novembre

"Nous comprenons parfaitement que même en excluant le facteur CPI, toute la discussion ne portera que sur cela. Et nous perturberons de fait le travail du G20. À quoi bon ? Nous sommes des adultes", a affirmé le président russe pendant une rencontre avec des journalistes étrangers.

Le Kremlin, qui ne reconnaît pas la CPI, a toujours fermement rejeté les accusations portées par cette juridiction à l'encontre du président russe.

M. Poutine a toutefois pris soin depuis plus d'un an et demi d'éviter certains voyages à l'étranger, faisant par exemple l'impasse sur le sommet des Brics en Afrique du Sud en août 2023, puis sur celui du G20 en Inde en septembre de la même année.