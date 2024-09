Poutine met en garde les Occidentaux sur les missiles longue portée pour l'Ukraine

Alexei Danichev

Le président russe Vladimir Poutine a brandi jeudi la menace d'une "guerre avec les pays de l'Otan" si les Occidentaux venaient à autoriser l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe avec les missiles à longue portée qui lui ont été livrés, une question actuellement au coeur de débats chez les alliés de Kiev.

L'Ukraine veut notamment une plus grande liberté d'action pour utiliser les missiles Storm Shadow livrés par le Royaume-Uni et pour les ATACMS fournis pas les Etats-Unis, des armes d'une portée maximale de plusieurs centaines de kilomètres qui lui permettraient d'atteindre des sites logistiques de l'armée russe et des aérodromes d'où décollent ses bombardiers.