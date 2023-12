"Poutine veut détruire l'Ukraine", affirme la ministre allemande des Affaires étrangères

Et c'est aussi grâce à "notre soutien et celui de tant d'autres pays, qui font ce qui est humain: aider la victime, au lieu de fermer les yeux, ce qui aiderait l'agresseur", a ajouté la ministre.

"Le fait que le plan initial de Poutine visant à s'emparer de Kiev et à assassiner, déplacer ou soumettre plus de 40 millions de personnes n'ait pas abouti est dû à l'incroyable bravoure des Ukrainiens, qui sont déterminés à défendre leur pays", a-t-elle déclaré dans une interview publiée samedi par le journal allemand Potsdamer Neusten Nachrichten.

La situation actuelle dans les territoires occupés par la Russie et les lieux non protégés en Ukraine illustre ce qui serait arrivé à l'ensemble du pays ainsi qu'aux États voisins comme la Moldavie si l'Union européenne et la majorité de la communauté internationale ne s'étaient pas fermement rangées du côté de l'Ukraine, selon Mme Baerbock.

"Poutine attaque délibérément les centrales électriques, les centres de distribution d'électricité et les lignes électriques afin que l'approvisionnement en eau gèle à moins 10 degrés Celsius et que les gens meurent de soif et de froid", a-t-elle averti.

"Il veut détruire l'Ukraine, et c'est pourquoi nous la soutiendrons tant qu'elle aura besoin de nous", a conclu la ministre des Affaires étrangères.