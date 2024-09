Près de 500 migrants secourus au large des Canaries

Plus de 300 personnes ont été transportées à bord du navire de recherche et de sauvetage Guardamar Calliope et vers la ville portuaire de la Restinga, dans la partie sud de l'île d'El Hierro. Dans le même temps, quatre autres navires ont été déployés. Ils ont secouru les autres personnes et les ont emmenées sur les îles de La Gomera et de Lanzarote.

Ces derniers jours, des centaines de migrants ont tenté de rejoindre l'archipel espagnol au large des côtes africaines à bord de petites embarcations en bois, souvent à peine en état de naviguer.