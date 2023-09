Près de 90 colonies de fourmis de feu rouges découvertes en Sicile

Des chercheurs espagnols et italiens ont découvert 88 colonies de fourmis de feu rouges (Solenopsis invicta) en Sicile, alors que cet insecte est en principe très peu présent sur le territoire européen, rapporte la revue scientifique américaine Current Biology.

Leur présence sur le Vieux continent risque de déséquilibrer l'écosystème et affecter la biodiversité, expliquent les chercheurs. Elles endommagent les cultures et peuvent déplacer les espèces de fourmis indigènes. Par ailleurs, cette fourmi, venimeuse, peut piquer les humains, causant une importante douleur et pouvant, dans les cas extrêmes, entrainer un choc anaphylactique.

Les chercheurs ne savent pas précisément comment l'espèce est arrivée sur l'île italienne, mais ils s'attendent à ce que l'insecte se propage sur le continent dans les prochaines années. L'autorité néerlandaise de la sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA) indique par exemple qu'en l'espace de quelques années, une colonie peut compter jusqu'à 230.000 fourmis.