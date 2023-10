"Rise for Climate" s'est mobilisé à Schuman, en marge du sommet européen

Alors qu'un sommet européen se tient à Bruxelles, le mouvement citoyen "Rise for Climate Belgium" s'est mobilisé jeudi, sur le rond-point Schuman, pour exiger de l'UE qu'elle "donne le bon exemple à la COP28", ont insisté les organisateurs. Le climatologue belge et ancien vice-président du GIEC, Jean-Pascal van Ypersele, était présent au rassemblement.

Une quarantaine de personnes se sont réunies, dès 18h00, à deux pas du rond-point Schuman. En présence de Jean-Pascal van Ypersele, du collectif "TOTALementdown", de l'association pour la défense de l'Amazonie et des peuples autochtones "Jiboaina", du chanteur belge Getch, de "Youth for Climate" ou encore du collectif "Extinction Rebellion", les manifestants ont chanté "Fuel Sentimental", l'adaptation satirique d'une chanson d'Alain Souchon par Bruno Coppens.

"Nous demandons aux 27 chefs d'État et de gouvernement de mettre fin aux subsides pour les énergies fossiles, d'abandonner tout nouveau projet d'extraction, et de soutenir le 'Traité de non-prolifération des combustibles fossiles'", a déclaré Kim Lê Quang, co-fondateur de Rise for Climate Belgium, la branche du mouvement qui milite pour des mesures urgentes et radicales contre les causes et conséquences du dérèglement climatique.