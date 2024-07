A Rome, le siège de la Rai sous la menace d'un feu de colline évacué

Le siège du groupe audiovisuel public italien Rai à Rome et plusieurs immeubles sous la menace du feu ravageant une colline boisée ont été évacués mercredi, a constaté une journaliste de l'AFPTV.

L'incendie s'est déclaré en début d'après-midi sur la colline de Monte Mario, la plus haute de Rome, sur la rive droite du Tibre.

Les pompiers ont mobilisé dix brigades d'intervention et deux hélicoptères bombardiers d'eau pour tenter de maîtriser le feu et empêcher les flammes d'atteindre la cité judiciaire et de nombreux cabinets d'avocats, situés autour du Piazzale Clodio.

"Le feu près du Piazzale Clodio est sous contrôle. Quelques voitures ont brûlé", ont-ils indiqué sur X à 18H00 (16H00 GMT).

"C'est très impressionnant (...) mais désormais on ne voit plus de flammes, uniquement la fumée", a témoigné en début de soirée auprès de l'AFPTV Thomas Lombardo, un avocat de 30 ans.